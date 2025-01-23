集五大利多且低本益比的飆股
集五大利多且低本益比的飆股
◎黃清照 CSIA
台股從1/13的低點22458漲到1/22的23300，漲到此日KD的K值57.25、D值42.95%，周KD的K值在58.45、D值在55.84，此日周KD同交叉向上，所以我認為抱股過年、保守者4~5成，積極者6~7成，為何我認為可抱股過年呢？因德國股市到1/20漲到21054已經突破12/13的20522歷史高點，英國到昨天漲到8548也已經突破8/30的最高點8414，而德英同樣受美國川普的關稅影響，為何他們不怕且他們續創新高呢？主因是他們本益比超低，所以我堅持各位會員買低本益比的AI伺服器(貿聯、台光電、緯創、健鼎、光寶科、奇鋐、勤城、金居、矽格、台星科、鴻海、興勤、立隆…)、車電(AM三雄、佳邦、立敦、凱美、胡連…)及業績股、低基期和業績非常好的新機器人的大立光、信邦、艾訊。各位針對以上個股持股4~6成，若農曆年假間道瓊跌幅800點以內、納達400點以內，則以上低估股跌1~2天就會上漲，若美股持穩則開高走高。
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