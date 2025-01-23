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兩大強勢股預告新春開紅盤

聯合新聞網／ 萬寶週刊

兩大強勢股預告新春開紅盤

◎張文赫 CSIA

台股在上周五(1/17)已經收復站上所有均線、但短期5日線、10日線、20日線、60日線這四條均線算是糾結，暫時不離盤整震盪格局；預期指數在年底封關前將會在23943(1/7高點)到22458(1/13低點)之間做震盪，除非川普1/20就任美國總統之後又出什麼狀況或是有驚人之舉去嚴重影響市場，暫時保守應對實屬合理。近期距離年底封關只剩倒數三天，量能一定萎縮，不過誰說淺水無大魚，只要抓對產業題材、挑選技術面上已表態的強勢股，依然可以大賺超級紅包錢！

例如在去年12/19就陸續有操作的機器人概念股中自動化解決方案供應商：和椿(6215)、以及BBU概念股中的鋰電池模組廠：新盛力(4931)，都是在新的年度看好的標的，分別代表機器人與AI人工智慧，這兩大明星產業都絕對會是今年新春之後的亮點，而且還會繼續持續下去。

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瞄準ASIC、BBU、機器人、矽光子

川普上任+封關長假效應，年前台股融資餘額持續大減，但是這段時間台積電繼續走強，台積電法說明顯勾勒出2025年AI趨勢繼續看旺，那麼現階段反而就是絕佳的進場機會，我預期在農曆年假過後行情開始走出波段向上行情機會大.....

矽光子的遺珠~訊芯-KY

台積電日前法說公布了去年的成績單，EPS高達45.25元，超過市場預期，受惠AI、HPC需求與其他應用，台積電在先進製程、先進封裝、CPO等領域保持領先地位，估2025年營收年增約20%，最重要的是2025年資本支出上調至380~420億美元，大幅超出市場預期，將有助台積電供應鏈與矽光子族群。

集五大利多且低本益比的飆股

台股從1/13的低點22458漲到1/22的23300，漲到此日KD的K值57.25、D值42.95%，周KD的K值在58.45、D值在55.84，此日周KD同交叉向上.....

兩大強勢股預告新春開紅盤

台股在上周五(1/17)已經收復站上所有均線、但短期5日線、10日線、20日線、60日線這四條均線算是糾結，暫時不離盤整震盪格局；預期指數在年底封關前將會在23943(1/7高點)到22458(1/13低點)之間做震盪.....

矽光子的領頭羊─聯亞

台積電(2330)1/16法說報佳音，Q4財報毛利率達59%，營益率達49%，單季稅後純益3746.8 億，EPS 14.45 元，雙雙創下單季新高，Q1營收約在250億~258億美元之間，毛利率也預期落在57%~59％，今年資本支出更是上調，從原先預期的380~400億美元調至380~420億美元，特別是在法說會中澄清了CoWoS遭砍單是子虛烏有，今年AI營收要再翻倍。

投保中心22年累積逾324億元賠償

去年台股爭議事件相對較少，證券投資人及期貨交易人保護中心董事長張心悌1月10日表示，保護投資人的工作可說是「靜水流深」，去年分配賠償款共發出約9.8億元，其中博達案約2億多元居冠，有位投資人就獲得2000多萬賠償；其次為雅新案也有近2億元。她也透露，ETF近幾年成為資本市場主流，現正研議可能違法樣態及如何確保投資人權益。

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