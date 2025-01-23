兩大強勢股預告新春開紅盤

◎張文赫 CSIA

台股在上周五(1/17)已經收復站上所有均線、但短期5日線、10日線、20日線、60日線這四條均線算是糾結，暫時不離盤整震盪格局；預期指數在年底封關前將會在23943(1/7高點)到22458(1/13低點)之間做震盪，除非川普1/20就任美國總統之後又出什麼狀況或是有驚人之舉去嚴重影響市場，暫時保守應對實屬合理。近期距離年底封關只剩倒數三天，量能一定萎縮，不過誰說淺水無大魚，只要抓對產業題材、挑選技術面上已表態的強勢股，依然可以大賺超級紅包錢！

例如在去年12/19就陸續有操作的機器人概念股中自動化解決方案供應商：和椿(6215)、以及BBU概念股中的鋰電池模組廠：新盛力(4931)，都是在新的年度看好的標的，分別代表機器人與AI人工智慧，這兩大明星產業都絕對會是今年新春之後的亮點，而且還會繼續持續下去。

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