矽光子的領頭羊─聯亞

◎王榮旭 CSIA/CFTA

台積電(2330)1/16法說報佳音，Q4財報毛利率達59%，營益率達49%，單季稅後純益3746.8 億，EPS 14.45 元，雙雙創下單季新高，Q1營收約在250億~258億美元之間，毛利率也預期落在57%~59％，今年資本支出更是上調，從原先預期的380~400億美元調至380~420億美元，特別是在法說會中澄清了CoWoS遭砍單是子虛烏有，今年AI營收要再翻倍。

市場傳出台積電又要在南科三期蓋兩座CoWoS新廠，投資金額估逾2000億。加計目前正在嘉科園區如火如荼建置的CoWoS新廠，總計將擴充八座CoWoS廠，以實際行動力抗CoWoS砍單謠言，而上周隨著輝達執行長黃仁勳來台，已經證實台積電羽輝達已在矽光子開發領域展開合作，隨著AI伺服器市場火紅，CPO族群也成為投資市場領頭羊之一，大摩在最新釋出的「AI供應鏈產業」報告中預估至2030年，CPO規模年複合成長率(CAGR)將達170%。美股中包括博通、邁威爾、輝達是全球CPO設計的主要領導者之外，台廠也受惠。

聯亞(3081)專注於光通訊元件的雷射二極體及檢光器磊晶片，近年來與客戶合作進行開發，利用矽晶圓製程與高功率連續波矽光用磊晶片進行結合，用以產製高速光學傳輸模組，今年矽光產品線客戶總計有 8~10 家客戶業已進入量產階段，客戶數成長也是倍增，CW Laser 400G 已進入量產、800G 也已在爬坡階段，今年營運不看淡。

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