投保中心22年累積逾324億元賠償

推求償數位化暨研議ETF投資保護

撰文/陳澤樂

去年台股爭議事件相對較少，證券投資人及期貨交易人保護中心董事長張心悌1月10日表示，保護投資人的工作可說是「靜水流深」，去年分配賠償款共發出約9.8億元，其中博達案約2億多元居冠，有位投資人就獲得2000多萬賠償；其次為雅新案也有近2億元。她也透露，ETF近幾年成為資本市場主流，現正研議可能違法樣態及如何確保投資人權益。

投保中心成立至今滿22年，截至2024年底已協助18萬5千多位投資人，進行300件團體求償，求償金額799億餘元，其中83件經法院判决全部或一部勝訴確定，判決賠償金額約324億餘元。累計歷年取得和解則有76億元，都陸續分配給授權投資人。

由於財報不實案件對獨立董事也採推定過失，投保中心去年起推動「盡責審議諮詢機制」，先函請獨董填寫積極行使職權、善盡責任事項，若都符合期能面去訟累，也藉此引導董監事盡職。

去年投保中心提起解任訴訟達16件，其中瑞軒/訊達/冠西….涉及内線交易而為解任事由者占大多數，投保中心指出，此部分涉涉及上市櫃公司負責人守法義務之意識，仍是未來持續宣導及強化關注重點。

尤其前幾年社會矚目的大同公司、光洋科公司、如興公司經營權紛爭所衍生的解任訴訟案件，近期皆經最高法院裁判解任確定，被解任之董事三年內不得擔任所有上市櫃及興櫃公司董監事，近年實務上也對不適格董監事得跨公司解任，應有效促進公司治理。

除訴訟業務之外，投保中心表示，作為所有上市櫃及興櫃公司的股東，去年針對攸關股東重大權益事項議題或涉及經營權爭議者，共參與81場次股東會進行關注或表達意見，亦是歷來最多。

隨著數化時代來臨，投保中心網站進行全新改版，新增「線上申訴、調處以及線上信箱等功能，讓民眾操作更加便捷，亦就團體訴訟公告受理求償登記，新增數位受理方式，依電子簽章法並藉由第三方（台灣網路認證份有限公司）驗證方式及數位簽章機制，將能有效協助投資人訴訟主張權益。

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