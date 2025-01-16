金蛇年選股!注意全新低檔AI股

瞄準聯發科&大立光

◎錢冠州 CSIA/CFTA

龍年即將告終，今年的台股表現也是相當亮麗，尤其台積電(2330)上漲八成以上，顯示AI所帶動的需求動能相當強勁，但龍年台積電已經大漲，接下來蛇年會不會遇到高基期股票要進入盤整的機會呢? 而接下進入金蛇年，該如何選股? 我認為還是在AI相關題材，ASIC、機器人、矽光子及BBU等，都是我們要注意的選股方向。

首先，為何ASIC持續為要注意的方向，ASIC(特殊應應積體電路)是針對特定應用的需求所設計的專用晶片，例如過往在挖礦領域，「比特幣挖礦晶片」便是其中之一。隨著近年AI興起，輝達GPU在運算算力上具備強大的優勢，但是隨著AI應用的多樣化及更為專業化，ASIC則可以根據各種任務而進行訂製及優化，例如，AI在大語言模型的訓練與推論上，可實現更高的運算效率及較佳的能耗表現，並且在大量導入應用之後，成本也比僅運用輝達GPU相對低廉。

【本文未完，更多精彩內容請見萬寶週刊1629期，訂購專線：02-6608-3998】https://www.marboweekly.com.tw