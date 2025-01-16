靈蛇出洞之矽光子股：采鈺、汎銓

◎賴建承CSIA

AI商機持續擴大，高速傳輸趨勢也成為新的焦點，其中矽光子共同封裝技術(CPO)更是未來關鍵，由於高效能、低功耗及小尺寸等特點，是半導體未來的關鍵技術，包括台積電前董事長劉德音與日月光執行長吳田玉等都極力看好。根據Yole數據顯示，全球矽光子市場規模於2027年將超過50億美元，年複合成長率高達30%，未來5~10年，矽光子產業的年複合成長率將維持25%~30%的高水準。此外，台積電更於2024年9月主導SEMI矽光子產業聯盟的成軍，共有31家矽光子聯盟企業，研判相關公司2025年起的爆發性不容小覷。

采鈺法人買，月、季線黃金交叉

輝達將於今年3月GTC大會展示GB300系列產品，1.6T可插拔光收發模組將是焦點，輝達Rubin世代將採用CPO，屆時台積電領軍的上詮、奇景光電及采鈺等商機不可限量。台積電持有采鈺(6789)67.32%股權，具有晶圓級光學薄膜製程，能將光耦合接收端與發射端對準、光效能強化與發展積體光路晶片等，並且利用微透鏡增加光傳輸耦合效率。采鈺去年前3季EPS3.73元，12月營收9.27億，創近四個月新高，展望2025年，CIS規格升級與中國智慧手機零件本土化生產趨勢，采鈺將是此趨勢的主要受益者，加上CPO商機，業績成長可期。法人默默佈局，月線與季線黃金交叉，月線不破可逢低布局。

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