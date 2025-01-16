AM的金銀雙蛇飛上天

◎黃清照 CSIA

台股從1/7的23943跌到1/13的低點22459共跌1484點，我判斷低本益比高殖利率股：(A)低估AI (健鼎、光寶科、國巨、金居、矽格、台星科、雙鴻、奇鋐、台燿、廣達、緯創、鴻海、英業達、貿聯、台光電、川湖…)及車電(定穎、堤維西、東陽、興勤、胡連、耿鼎、立隆、佳邦…)及業績股(聯電、大立光、信邦、艾訊、瑞儀、聯詠、聯發科、瑞昱、緯穎、欣銓、超豐、騰輝…)及低基期(富喬、華容、淘帝、滬深2X…)在22560~22440先落底，但指數最壞會受(B)高本益比低殖利率的機器人、矽光子、部分高估設備股、重電股及均豪、羅昇、廣運…再下殺有可能跌到21950~22100，所以封關前這些個股有反彈要賣出，高本益比股建議農曆年後才決定，農曆年前可布局低本比高殖利率股票且又可抱股過年。

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