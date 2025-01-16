AM的金銀雙蛇飛上天
AM的金銀雙蛇飛上天
◎黃清照 CSIA
台股從1/7的23943跌到1/13的低點22459共跌1484點，我判斷低本益比高殖利率股：(A)低估AI (健鼎、光寶科、國巨、金居、矽格、台星科、雙鴻、奇鋐、台燿、廣達、緯創、鴻海、英業達、貿聯、台光電、川湖…)及車電(定穎、堤維西、東陽、興勤、胡連、耿鼎、立隆、佳邦…)及業績股(聯電、大立光、信邦、艾訊、瑞儀、聯詠、聯發科、瑞昱、緯穎、欣銓、超豐、騰輝…)及低基期(富喬、華容、淘帝、滬深2X…)在22560~22440先落底，但指數最壞會受(B)高本益比低殖利率的機器人、矽光子、部分高估設備股、重電股及均豪、羅昇、廣運…再下殺有可能跌到21950~22100，所以封關前這些個股有反彈要賣出，高本益比股建議農曆年後才決定，農曆年前可布局低本比高殖利率股票且又可抱股過年。
【本文未完，更多精彩內容請見萬寶週刊1629期，訂購專線：02-6608-3998】https://www.marboweekly.com.tw
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言