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兩檔金蛇年飆股搶先報

聯合新聞網／ 萬寶週刊

兩檔金蛇年飆股搶先報

◎張文赫 CSIA

自從CES展正式開幕後，美股後續就開始走弱，也連帶影響台股近期的走勢。

台積電12月營收公布優於市場預期、全年營收也將創史上新高，能否在1/13帶動台股走漲已經不太樂觀；因為隨美國公布非農就業人數增加25.6萬，遠超市場預期的15.5萬，顯示勞動市場強勁、代表聯準會降息的可能性減少，導致1/10美股四大指數均大跌1.5%以上，包括台股與美股四大指數截至1/10也都呈現跌破5、10、20、60日線，顯然拖累台股。

從去年整年度共上漲5104.29點、漲幅28.47％到今年都是靠台積電與鴻海貢獻8成的漲點，台股盤面已經失真，很多個股走勢已經是漲不太動；目前今年的狀況依舊，台積電今年漲25元再創新高、就貢獻大盤今年漲點224點，而目前大盤1月份下跌-23.24點，顯然台積電的上漲已經無法掩蓋整體指數的下跌。因此2025年的選股與操作方式有必要做出調整，隔日沖依然還是比較推薦的方式，近期帶領會員的隔日沖操作勝率還是頗高，而選股策略上還是要以最具前瞻性的題材股為宜、同時需搭配技術線型上的強勢，才有機會一搏。

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兩檔金蛇年飆股搶先報

自從CES展正式開幕後，美股後續就開始走弱，也連帶影響台股近期的走勢。 台積電12月營收公布優於市場預期、全年營收也將創史上新高，能否在1/13帶動台股走漲已經不太樂觀；因為隨美國公布非農就業人數增加25.6萬，遠超市場預期的15.5萬，顯示勞動市場強勁、代表聯準會降息的可能性減少，導致1/10美股四大指數均大跌1.5%以上，包括台股與美股四大指數截至1/10也都呈現跌破5、10、20、60日線，顯然拖累台股。

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