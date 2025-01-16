矽光子浪潮來襲─波若威

◎王榮旭 CSIA/CFTA

美國去年12月就業報告強，就業人數大幅增加，且遠高於預估，失業率也回降到4.1%，有鑑於通膨率遲遲無法回落至Fed的2%目標，加上經濟數據導致聯準會將放緩降息次數與幅度，高盛和小摩更認為Fed要到今年6月才會降息，而不是原先預期的3月，美國10年期公債殖利率更急升10個基點至4.778%，降息希望落空，導致美國股債雙殺，道瓊暴跌近700點，那指、費半也都收黑，距離台股封關只剩不到10個交易日，節前賣壓也導致台股跌破「2萬3」大關，OTC指數也淪陷。

台股農曆年封關前大戲「台積電法說會」1月16日登場，國內外市場矚目的焦點，包含關稅潛在衝擊、AI需求強勁程度、海外擴產進度、資本支出上限等與第一季展望，將牽動台股短期表現，而川普也將在1月20日上任，封關前震盪難免，放眼後市，只要川普不帶來意外，加上台積電財報與展望報喜，台股多頭氣勢仍可望延伸至開紅盤後。

隨著資料中心對AI伺服器的需求快速成長，能解決高耗能、高速傳輸等困難的光通訊矽光子族群，北美主要CSP業者將朝向800G交換器發展，未來還將升級為1.6T，2025年將進入矽光子應用元年，而美國網路基礎建設法案將為光通訊產業帶來大量訂單，將要求使用美國製造設備，禁止大陸產品，台廠可望獲得轉單機會。

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