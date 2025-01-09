AI周邊! BBU最具指標性!

◎錢冠州 CSIA/CFTA

台積電(2330)轉強再度創下波段新高，帶動台股指數也走出突破向上的機會! 元月行情有機會走出引爆行情，這時的操作策略，宜採取積極選股的策略，針對2025年會成長的標的，說不定一月的壓縮行情突破後即為最佳買點，因為全市場仍普遍相對悲觀，那麼拉回反而是好股票逢低佈局的時刻! 除了過去我們持續提到的ASIC相關股，對於AI伺服器我們要關注的就是GB300的題材，這時週邊產業還是重點方向，BBU相關股則仍可以注意，未來BBU變成標準配備，概念股就有相當機會，AES-KY(6781)、順達(3211)及新盛力(4931)為相關概念股指標的三檔重點股，其中電池模組廠AES-KY(6781)公佈的2024年12月營收、衝上11.87億元，年增38.68％、月增12.9％，年月雙增並創下近26個月以來的新高紀錄，即得益於輝達GB200出貨所帶動的基本面行情，從去年底市場傳出輝達GB200伺服器將BBU從選配變標配，引爆BBU概念股商機。AES-KY是資料中心BBU主要的供應商之一，因此股價領頭大漲，進而帶動同族群股如順達(3211)及新盛力(4931)等個股突破向上，預估農曆年前股價欲小不易，投資人可以逢回採取多單加碼的策略。

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