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台積電2奈米最大受惠股：世禾

聯合新聞網／ 萬寶週刊

台積電2奈米最大受惠股：世禾

◎賴建承CSIA

近期微軟宣布今年將投資800億美元打造AI資料中心，加上輝達執行長黃仁勳於CES展前夕發表演說，同時3月仍有GTC大會，顯示以AI為中心的應用及商機不容小覷。而台積電也為了客戶需求，不斷精進製程與先進封裝，甚至主導矽光子與CPO未來之發展，研判在台積電股價頻創歷史新高之際，台積電大聯盟相關公司股價可望於第一季水漲船高。

世禾半導體營收占比超越7成

台積電積極布局先進製程與先進封裝，2奈米落在新竹晶圓20廠與高雄晶圓22廠，2025年年生產，CoWoS則持續擴充，包括中科先進封裝測試5廠、嘉義先進封裝測試7廠。至於海外布局方面，包括美亞利桑那州廠：2025年量產4奈米，第2座2028年量產2、3奈米；日本熊本廠：第2座廠預計2027年量產；德國德勒斯登廠：預計2027年量產等。上述的趨勢對於設備、檢測、材料、特用化學、FOPLP、CoWoS、矽光子&CPO等協力廠商將受惠。全球晶圓清洗設備市場在2022年的規模約為46億美元，預估到2030年將增至 68億美元，而台灣受惠於台積電積極擴廠、製程品項擴大(由 PVD 擴充至黃光)，世禾目前半導體業務營收占比已經超越7成，未來毛利率應可穩定維持在35%以上，加上搶進2奈米清洗的設備廠~世禾(3551)可望於2025年大舉受惠。

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集三大利多的AI飆股

大盤從1/2的低點22713起漲，指數突然於1/6大漲639點，到1/7高點漲到23943，真的很神奇，兩天就大漲約一千點。但指數漲的快也面臨到壓力，所以漲多創新高的股票如台積電、旺矽、聯發科，甚至日月光都要適當的整理。但這個整理是好事....

機器人當道 誰是下一棒飆股？

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工具機、機器人二刀流─直得

外資在結束耶誕節長假後，上週五重新布局台北股市，台股止跌，終場上漲76點，以22908點作收。全球最大的美國消費電子展(CES)將於美國時間7日登場，預料輝達執行長黃仁勳將發表最新對AI、機器人的看法，美股費城半導體指數上周五先大漲，台積電美國存託憑證(ADR)表現也不俗，為6日在台北股市的表現先暖身。

ASIC具備倍數成長題材！拉回買

一月份預估進入觀望行情，加權指數呈現在月線附近的量縮橫盤走勢，一月20日川普就任及1月22日台股封關，這段期間預估市場觀望氣氛會越來越濃厚，預估接下來台股將走出量縮盤整的走勢，指數預估空間有限......

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