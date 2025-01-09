集三大利多的AI飆股

◎黃清照 CSIA

大盤從1/2的低點22713起漲，指數突然於1/6大漲639點，到1/7高點漲到23943，真的很神奇，兩天就大漲約一千點。但指數漲的快也面臨到壓力，所以漲多創新高的股票如台積電、旺矽、聯發科，甚至日月光都要適當的整理。但這個整理是好事，醞釀未來更良性的趨堅走勢，但股價已經大漲脫離基本面的機器人要做拉回，矽光子呈現個股表現，頂多做當沖。可是這一波大漲是由微軟今年的資本支出，由去年的550億美金大增到800億美金，及由輝達、Meta、亞馬遜、邁威爾大漲所致，也就是AI伺服器是主流，主因是AI伺服器的本益比超低業績超讚如台積電、旺矽、台光電、貿聯、國巨、台燿、奇鋐、雙鴻、廣達、緯創、技嘉、金居、日月光、京元電、矽格、台星科、光寶科、健鼎、金像電、緯穎及真正有業績的機器人信邦、艾訊、貿聯…等走強。另部分高價股的力旺、川湖、世芯、創意、嘉澤、瑞昱、群聯、大立光、玉晶光、智邦、材料呈現輪漲走勢加入多頭行列。且本益比超低車電的胡連、興勤、提維西、東陽、耿鼎、定穎、立隆、佳邦…及業績股的欣興、聯詠、瑞儀、欣銓、華通、億光、景碩…也紛紛走強，所以這個盤勢非常良性，只要不過度追高，適當回檔皆可針對業績佳、低本益比佈局是有錢可賺的。

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