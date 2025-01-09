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機器人當道 誰是下一棒飆股？

聯合新聞網／ 萬寶週刊

機器人當道 誰是下一棒飆股？

◎張文赫 CSIA

台股在2025年的開局表現並不好，在第一週就下跌367.38點，對於元月行情產生衝擊；但是外資目前已歸隊，元旦過後大盤近二日量能已回升到3千億以上，顯見市場資金已經慢慢回籠，只是在個股挑選上還是得鎖定在主流類股身上，挑選有題材加上有技術線型強勢的個股方為現階段的操作重點。

接下來的操作難度將會大幅提升，若對短期段操作有疑慮的話，短線操作上不妨以隔日沖操作為宜。短線當道主流還是鎖定在機器人類股，畢竟接下來1/7~1/10即將登場的CES展，機器人與無人機以及結合AI相關應用等類股的表現絕對會是展場亮點！目前機器人類股大多股價已經上漲一輪，若短線要切入的話，可以挑選剛帶量起漲突破的，首推工業電腦廠：融程電(3416)。

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機器人當道 誰是下一棒飆股？

台股在2025年的開局表現並不好，在第一週就下跌367.38點，對於元月行情產生衝擊；但是外資目前已歸隊，元旦過後大盤近二日量能已回升到3千億以上，顯見市場資金已經慢慢回籠，只是在個股挑選上還是得鎖定在主流類股身上，挑選有題材加上有技術線型強勢的個股方為現階段的操作重點。

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