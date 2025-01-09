工具機、機器人二刀流─直得

◎王榮旭 CSIA/CFTA

外資在結束耶誕節長假後，上週五重新布局台北股市，台股止跌，終場上漲76點，以22908點作收。全球最大的美國消費電子展(CES)將於美國時間7日登場，預料輝達執行長黃仁勳將發表最新對AI、機器人的看法，美股費城半導體指數上周五先大漲，台積電美國存託憑證(ADR)表現也不俗，為6日在台北股市的表現先暖身。

隨著更多權值股公布營收，預期可交出不錯成績，也對台股形成支撐力道。目前市場資金就是點火台積電，才帶動大盤的。因為下個禮拜(1/16)台積電有舉辦法說會，市場對於台積電今年展望是樂觀的，所以今天資金大部分就是集中在一些權值型的股票，除了台積電之外，聯發科、鴻海、廣達這些表現都還不錯，也是在反映今年AI的一個商機，今年AI的需求還是持續的看漲。

直得(1597)為線性傳動元件廠，產品線包括微型線性滑軌、大型線性滑軌、線性馬達，微型線性滑軌近幾年營收比重為55~65%，全球市佔率排名第3，特別是微型線性滑軌的運作順暢度、品質穩定度均優於台灣同業，價格競爭力則優於THK、IKO等日本同業，為競逐相關訂單時的利基所在。而大型線性滑軌近幾年營收比重為30~40%，現階段目標市場主要鎖定歐、美等地。

【本文未完，更多精彩內容請見萬寶週刊1628期，訂購專線：02-6608-3998】https://www.marboweekly.com.tw