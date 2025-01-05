ASIC具備倍數成長題材!拉回買

◎錢冠州 CSIA/CFTA

一月份預估進入觀望行情，加權指數呈現在月線附近的量縮橫盤走勢，一月20日川普就任及1月22日台股封關，這段期間預估市場觀望氣氛會越來越濃厚，預估接下來台股將走出量縮盤整的走勢，指數預估空間有限，但我認為仍是對於2025年機會產業的佈局時刻，其中仍以AI伺服器產業為指標，但是個股部分則要相當注意，對於2025年的指標產業，美國四大雲端業者自研AI晶片會是持續的趨勢，以美股指標受惠股來說，Broadcom(AVGO)業績明顯因為ASIC業務增長，Marvell(MRVL)也強多向上，而台股相關族群來說，世芯-KY(3661)為領先指標，股價呈現穩健偏多行情，外資及投信一週以來持續進場，創意(3443)及聯發科(2454)也將受惠此一趨勢基本面持續向上，創意股價短中線在月季線附近整理，不過底部型態則相對明確，投信自2024年10月以來持續加碼進場，低檔吃貨的意圖明顯，對於ASIC往AI題材的概念股，投資人逢拉回則可採取偏多的操作策略。

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