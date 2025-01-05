WiFi 7倍數成長受惠股：立積

年底最後這二週進入外資的放假期間，大盤依然繼續量縮盤整，12/27當日的成交量能也量縮到只剩2858億，再創10/4以來量能新低，量縮之下包括權值股與大型股就難有大行情；但是年底搶賺紅包行情還是有，畢竟本月已上漲近千點，若投資人仍是賺不了錢，肯定是在選股上有問題，並沒有跟上主流股！

2025-01-05 08:12