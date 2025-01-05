WiFi 7倍數成長受惠股：立積
WiFi 7倍數成長受惠股：立積
◎賴建承CSIA
WiFi 7標準於2024年首季正式推出，具備更低延遲與更高傳輸速度，預估2024年WiFi 7滲透率約6%，之後逐年翻倍成長，將是2025年為網通IC成長焦點。在iPhone 16系列帶動下WiFi7技術應用持續擴大，預期各家手機廠牌也將持續跟進推出具備WiFi 7規格的產品。畢竟WiFi 7速度比WiFi 6快4.8倍、比WiFi5快13倍，WiFi聯盟預估2025年滲透率來到15%，在未來智慧型手機、NB及路由器等加速WiFi 7的導入下，Gartner預估，WiFi 7的市場規模將在2030年來到262億美元，年複合成長率達53.6%，相關指標股業績值得期待。包括全新(2455)、穩懋(3105)、宏捷科(8086)、環宇-KY(4991)、IET-KY(4971)、瑞昱(2379)、立積(4968)、聯發科(2454)及智易(3596)等將雨露均霑。
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