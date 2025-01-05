集低軌+WiFi 7+AI+無人機的飆股

◎黃清照 CSIA

台股在12/31以23035做收封關，整個年度台股從17930漲到23035，共大漲5105點，表現非常亮眼。展望2025年，我們思考會大漲的大主流到底在哪裡？是：AI伺服器或矽光子或無人機或機器人或車電或高價股或高股息或…？投資人在2025年的開始一定要仔細思考何者才是大主流？我認為AI伺服器一定是大主流之一，而貫穿整年度當中或許有短或中波上漲，可能是矽光子、可能是機器人、可能是高股息、可能是高價股。可是這一些族群屬於高本益比股，一定要做適度的中波修正，才會擔任中波的上漲，而AI伺服器跟車電是我在2025年看好的大主流族群，因川普上任以美國優先對全球課徵關稅，將會促使美國通膨上升，故2025年上半年FED可能調降2～3碼利率，之後可能在高檔維持住，甚至因通膨而再調高利率，這促使美金走強，除美國以外的國家，為應付美國的課關稅，必然採行使本國幣值溫和貶值應對，如此最有利AI伺服器及車電，還有外銷比例高的產業。

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