千元機器人股王啟示錄

◎張文赫 CSIA

年底最後這二週進入外資的放假期間，大盤依然繼續量縮盤整，12/27當日的成交量能也量縮到只剩2858億，再創10/4以來量能新低，量縮之下包括權值股與大型股就難有大行情；但是年底搶賺紅包行情還是有，畢竟本月已上漲近千點，若投資人仍是賺不了錢，肯定是在選股上有問題，並沒有跟上主流股！

一個新主流的形成，往往會有千元股王的誕生，藉由該族群誕生千元股之後，來繼續帶領該產業類股做強勢攻擊；例如過往蘋概股是由大立光這檔千元股王來帶動，IP矽智財則是由世芯-KY來帶領，上半表現強勢的電機與電力族群則是由當時率先成為千元俱樂部的華城來領軍，半導體設備股也有弘塑這檔千元股來護航，因此如何研判該類股有沒有會成為主流股，可先從是否有誕生出千元股來做為觀察指標。

上週一(12/23)有在我的LINE@索取精選飆股的粉絲也要恭喜大家，送給大家的機器人股全部幾乎都是再創歷史新高，包括和椿、鈞興-KY、佳能、環宇-KY等，若是還沒賺到錢是各位對不起我啊；接下來消費性電子大展CES將在1/7登場，據悉這次黃仁勳也要同台開講，因此大膽預告機器人題材還有沒有結束。

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