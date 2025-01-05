營收不斷攀高CPO績優股─聯鈞

◎王榮旭 CSIA/CFTA

受美股30日下挫影響，台股今天走勢回檔，尾盤台積電續挫，指數下跌155點，但仍守住23000點大關和季線約23004點。台股12月大漲772.6點，Q4大漲810點，年線大漲5104點。今年漲幅達28.47%，是2010年以來單一年度最大漲幅，今年漲幅僅次於美國那斯達克指數3成多，創全球第2高。台積電今年漲幅達81.28%，股價更是衝破千元大關，最高1100元，漲507元，市值暴增13.15兆元。

台積電登高一呼，與日月光合作推動矽光子聯盟，相關合作夥伴也浮出檯面，矽光子技術不僅可應用於資料通訊，還可拓展至物件感測、AR/VR、光達等領域，預計在2026年將其整合至CoWoS先進封裝中，實現共同封裝光學元件 (CPO)，有望大幅提升 AI 晶片效能並降低能耗，預計今、明兩年將是CPO大放異彩的兩年。

聯鈞(3450)Q3營運表現穩健，Q3營收21億，毛利率受益於AOC(主動式光纖模組)及COS(光元件晶片封裝)產品需求增長，從Q2的23.15%增至27.6%，創下近8季新高，目前正因應美系客戶及其他客戶的AOC transceiver(主動式光纖模組)與雷射封裝需求大幅提高，而積極擴張產能，預期AOC產品將自今年第二季的單月出貨約1萬條，提高到明年第二季的單月達8萬條以上。

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