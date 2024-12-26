瞄準封關行情! ASIC拉回買

◎錢冠州 CSIA/CFTA

台積電(2330)守穩月季線附近轉強，台股加權指數也順勢挑戰前波23000-23300區間的整理型態，走勢對於多方逐步轉強，不過時間進入十二月下旬，從聖誕節到明年元月上旬，預估外資休假去，市場交投會轉為清淡，另外，一月20日川普就任及1月22日台股封關，這段期間預估市場觀望氣氛會越來越濃厚，指數及個股短線走出波段往上的行情相對不容易，接下來加權指數仍為橫向整理居多，但是個股部分則要相當注意，對於2025年的指標產業，我認為「搶走」輝達金鏟子的ASIC相關股票可以注意，以美股指標股來說，Broadcom(AVGO)持續大漲創下波段高，Marvell(MRVL)也強多向上，而台股相關族群來說，世芯-KY(3661)為領先指標，在經過將近半年左右的打底完成後，接下來持續向上走高機會大，外資及投信明顯積極買超，以ASIC產業展望來說，在AI應用面持續擴大及多樣化，需求算力倍增，但輝達GPU供給受限且價格昂貴，而ASIC則提供絕佳的解決方案，在計算效率、性價比等比較，預估將有機會逐漸取代標準品的趨勢，所以在AI產業向上成長之下，Broadcom越來越火熱，但Nvidia反而進入盤整格局，此消彼漲即在於此。

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