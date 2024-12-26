美國轉單的網通受惠股：啟碁

◎賴建承CSIA

近期傳出美國考慮以國家安全為由禁用中國網通大廠TP-Link 產品，包括商務部、國防部和司法部已對TP-Link 展開調查，可能在2025年正式禁止其路由器在美銷售。TP-Link在美國市場的占有率自2019年約20%大幅攀升至今年的65%，若禁令成真，台廠轉單受惠深。此外，美國早已推出420億美元的寬頻基礎建設計畫，目標在2030年前讓所有美國家庭都能快速上網，隨著中貿易戰升溫，台網通廠也可受惠轉單，包括電信設備商、5G、低軌衛星等設備業績看俏。

啟碁三大事業體2025年旺

網通股龍頭智邦(2345)近日股價已創下787元的歷史新高，研判將可帶動以銷往美國為主的網通股之比價效應，包括華星光(4979)、波若威(3163)、上詮(6285)、仲琦(2419)、神準(3558)、正文(4906)、中磊(5388)、啟碁(6285)、明泰(3380)等。其中筆者於本刊提及的中磊，股價已自110元附近漲至130元，研判短線整理後還要再攻，而同屬業績佳的啟碁，股價也剛打底完成，有機會成為另一檔黑馬股。啟碁前3季EPS5.12元，雖然不比去年佳，但還算穩定，隨著車用需求回升，10+11月營收合計184.6億，符合預期，預估Q4營收季增約5%，比前3季呈現年減有效改善。展望2025年三大事業體均看俏，首先，受惠車市回溫將帶動車聯網需求增溫，而ADAS產品也受惠於電動車雙位數成長趨勢。其次，Wi-Fi 7在企業網通設備滲透率提升至15~20%，加上TP-Link可能退出北美市場，同時低軌衛星客戶長期合作，企業網通產品需求將雙位數成長。最後因北美電信運營商持續建置5G FWA，明年下半年歐洲電信運營商營收貢獻增加，連網家庭營收也可轉為成長趨勢。

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