擁五大潛力領域且機器人的飆股

◎黃清照CSIA

上一期跟各位投資人分析好股票：AI伺服器、車電及業績股在22846就會提早見到低點，但最壞有可能會跌到22629才落底，果然12/20富時指數結算，及投信ETF換股將其最低點殺到22510，但12/23開高22811即拉上23000點之上，如此可確定22846~22629就是此波的底部，對有真正業績且KD指標在低檔的如聯電、聯詠、材料、貿聯、台燿、廣達、緯創、奇鋐、雙鴻、鴻海…及車電的堤維西、東陽、耿鼎、定穎、立隆、佳邦、胡連、興勤(在宇隆大漲以上車電有大比價空間)及低基期的富喬、新盛力、萬泰科、華容及淘帝、金麗、大洋KY、百合KY、南僑(在大陸股市走多可帶動)…等，拉回皆可逢低布局。

本益比17.3倍且又屬機器人的大飆股：信邦

信邦前三季EPS 11.65元，且Q4為每年的淡季，但10~11月營收28.058、28.8億，仍較去年各成長7.7、9.82%，估計今年EPS可達15，信邦主要產品類別分為：汽車/航太、工業應用、醫療、通訊、綠能，這一些除車電還在打底外其它都成長，且信邦已接獲半導體大廠艾斯摩爾訂單及第二家前五大半導體的機櫃大訂單，又正式卡到人型機器人大商機，在2~3年前就切入此領域，目前在感測器、訊號傳輸、影像擷取、BMS連接器線束、電池充電器均涉獵了。

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