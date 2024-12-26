擁五大潛力領域且機器人的飆股

聯合新聞網／ 萬寶週刊

◎黃清照CSIA

上一期跟各位投資人分析好股票：AI伺服器、車電及業績股在22846就會提早見到低點，但最壞有可能會跌到22629才落底，果然12/20富時指數結算，及投信ETF換股將其最低點殺到22510，但12/23開高22811即拉上23000點之上，如此可確定22846~22629就是此波的底部，對有真正業績且KD指標在低檔的如聯電、聯詠、材料、貿聯、台燿、廣達、緯創、奇鋐、雙鴻、鴻海…及車電的堤維西、東陽、耿鼎、定穎、立隆、佳邦、胡連、興勤(在宇隆大漲以上車電有大比價空間)及低基期的富喬、新盛力、萬泰科、華容及淘帝、金麗、大洋KY、百合KY、南僑(在大陸股市走多可帶動)…等，拉回皆可逢低布局。

本益比17.3倍且又屬機器人的大飆股：信邦

信邦前三季EPS 11.65元，且Q4為每年的淡季，但10~11月營收28.058、28.8億，仍較去年各成長7.7、9.82%，估計今年EPS可達15，信邦主要產品類別分為：汽車/航太、工業應用、醫療、通訊、綠能，這一些除車電還在打底外其它都成長，且信邦已接獲半導體大廠艾斯摩爾訂單及第二家前五大半導體的機櫃大訂單，又正式卡到人型機器人大商機，在2~3年前就切入此領域，目前在感測器、訊號傳輸、影像擷取、BMS連接器線束、電池充電器均涉獵了。

【本文未完，更多精彩內容請見萬寶週刊1626期，訂購專線：02-6608-3998】https://www.marboweekly.com.tw

萬寶週刊

追蹤

延伸閱讀

00757「不會配息」照樣勝過0050、006208含息報酬！ 00662也同樣不及它

12月迎高股息換股潮...概念個股都成飆股！股添樂點名8檔潛力股：樂觀看好到明年第1季

內湖母女遭詐1200萬雙亡 取款百萬車手遭羈押

投資個股總是慘虧？40年全職投資高手「 1口訣看均線」：突破後都是大飆股

相關新聞

瞄準封關行情! ASIC拉回買

台積電(2330)守穩月季線附近轉強，台股加權指數也順勢挑戰前波23000-23300區間的整理型態，走勢對於多方逐步轉強，不過時間進入十二月下旬，從聖誕節到明年元月上旬，預估外資休假去，市場交投會轉為清淡，另外.....

美國轉單的網通受惠股：啟碁

近期傳出美國考慮以國家安全為由禁用中國網通大廠TP-Link 產品，包括商務部、國防部和司法部已對TP-Link 展開調查，可能在2025年正式禁止其路由器在美銷售。

擁五大潛力領域且機器人的飆股

上一期跟各位投資人分析好股票：AI伺服器、車電及業績股在22846就會提早見到低點，但最壞有可能會跌到22629才落底，果然12/20富時指數結算，及投信ETF換股將其最低點殺到22510，但12/23開高22811即拉上23000點之上，如此可確定22846~22629就是此波的底部.....

類股快速輪動 搶賺紅包快跟上！

年底前最後的市場重磅訊息已經揭曉，12/18清晨Fed宣布降息1碼、0.25個百分點，這次的降息結果並不會讓市場意外，但是會後主席鮑爾偏鷹言論卻大大震撼市場.....

封關前機器人概念股紅通通─所羅門

上周五美股大跌400多點摜破半年線，但其實有煞車力道，主因再領跌的輝達不再續跌，而外資雖然賣超台股現貨，卻也補了台指期空單水位，上週五台股跌到22510點，正價差拉到121點，而周一就大漲594點重返「2萬3」大關，本週為財報、經濟數據空窗期，又是外資耶誕假期，成交量清淡是理所當然，但政府四大基金搭配本土法人資金形成與外資「土洋對作」局面，在內資買盤積極，有利年底台股作帳行情。

巴金森氏症、阿茲海默症創新療法 華安醫學[自癒力]新藥 進入豐收期

巴金森氏症、阿茲海默症等神經退化疾病幾乎等於不治之症，華安醫學(6657)近年來打造ENERGI(小分子藥物)藥物研發平台，藉由提升細胞能量，治療疾病的小分子新藥，強化自癒能力，針對巴金森氏症已準備進入臨床一期試驗中，將有機會為神經退化相關疾病治療跨出一大步，造福更多病友。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。