類股快速輪動 搶賺紅包快跟上！
◎張文赫 CSIA
年底前最後的市場重磅訊息已經揭曉，12/18清晨Fed宣布降息1碼、0.25個百分點，這次的降息結果並不會讓市場意外，但是會後主席鮑爾偏鷹言論卻大大震撼市場，因為點陣圖顯示2025年僅可能降息 2次，相比於九月預期的會降息 4次，可說是完全出乎市場預料；因此當晚美股周三就跳水大幅下挫，道瓊指數單日下跌千點，那斯達克、標普500 等指數均創下近月來最大的單日跌幅，外資則是降息後近兩日在台股提款賣超高達820億！
台股的指數守護神還是落在台積電身上，只要台積電站不穩1050~1060元的話，加權指數就會站不穩23000點，加上台股與費半指數的位階一向連動，在近期費半指數(唯一沒有創高的美股指數)表現疲弱之下，台股也難有太多表現，變成指數上沒有太多發揮空間。
短線上個股輪動快速，目前輪動到機器人股類股發動、ASIC股暫時熄火。好消息是最後聖誕節到年底這段期間(約二周)，過往台股指數統計都是漲多跌少。
【本文未完，更多精彩內容請見萬寶週刊1626期，訂購專線：02-6608-3998】https://www.marboweekly.com.tw
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言