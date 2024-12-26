類股快速輪動 搶賺紅包快跟上！

◎張文赫 CSIA

年底前最後的市場重磅訊息已經揭曉，12/18清晨Fed宣布降息1碼、0.25個百分點，這次的降息結果並不會讓市場意外，但是會後主席鮑爾偏鷹言論卻大大震撼市場，因為點陣圖顯示2025年僅可能降息 2次，相比於九月預期的會降息 4次，可說是完全出乎市場預料；因此當晚美股周三就跳水大幅下挫，道瓊指數單日下跌千點，那斯達克、標普500 等指數均創下近月來最大的單日跌幅，外資則是降息後近兩日在台股提款賣超高達820億！

台股的指數守護神還是落在台積電身上，只要台積電站不穩1050~1060元的話，加權指數就會站不穩23000點，加上台股與費半指數的位階一向連動，在近期費半指數(唯一沒有創高的美股指數)表現疲弱之下，台股也難有太多表現，變成指數上沒有太多發揮空間。

短線上個股輪動快速，目前輪動到機器人股類股發動、ASIC股暫時熄火。好消息是最後聖誕節到年底這段期間(約二周)，過往台股指數統計都是漲多跌少。

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