封關前機器人概念股紅通通─所羅門

◎王榮旭 CSIA/CFTA

上周五美股大跌400多點摜破半年線，但其實有煞車力道，主因再領跌的輝達不再續跌，而外資雖然賣超台股現貨，卻也補了台指期空單水位，上週五台股跌到22510點，正價差拉到121點，而周一就大漲594點重返「2萬3」大關，本週為財報、經濟數據空窗期，又是外資耶誕假期，成交量清淡是理所當然，但政府四大基金搭配本土法人資金形成與外資「土洋對作」局面，在內資買盤積極，有利年底台股作帳行情。

台積電董事長魏哲家指出AI是未來發展的核心，並看好「多功能機器人」與「無人機」成最具潛力產業，多功能機器人的核心在於軟體設計，結合台灣的半導體技術、軟體設計和精密機械，未來潛在市場大。另外，市場也傳黃仁勳明年1月訪台，內資先炒機器人行情，本波領軍機器人題材的亞光(3019)與佳能(2374)診館漲多暫時熄火，不過仍看好年底內資作帳題材行情。

所羅門(2359)看好未來製造業導入AI機器人的競爭力，繼8月自動化大展以AI視覺應用開發平台炸場，其中自動化事業部宣布再擴大AI布局，將以旗下代理的洛克威爾自動化Guardian AI、Logix AI與Optix為新年度解決方案的三大主軸。前兩者因涉及人工智能應用高度相關，標榜「引領設備智慧化新革命」，今年股價大漲3倍以上。

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