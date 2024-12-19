巴金森氏症、阿茲海默症創新療法 華安醫學[自癒力]新藥 進入豐收期

撰文/陳澤樂

巴金森氏症、阿茲海默症等神經退化疾病幾乎等於不治之症，華安醫學(6657)近年來打造ENERGI(小分子藥物)藥物研發平台，藉由提升細胞能量，治療疾病的小分子新藥，強化自癒能力，針對巴金森氏症已準備進入臨床一期試驗中，將有機會為神經退化相關疾病治療跨出一大步，造福更多病友。

巴金森氏症多現今只是緩解症狀，無法減緩進程，從拳擊手「拳王阿里」、經典電影「回到未來」男主角米高福克斯、國內台語歌后詹雅雯、音樂家李泰祥…等名人都是罹患巴金森氏症。

華安醫學共同創辦人、總經理陳翰民表示，華安醫學藉由專利的ENERGI平台，是運用人體細胞中原本就存在的腺嘌呤(Adenine)，增加細胞能量ATP(adenosine triphosphate)，進一步促進人體受傷細胞的自癒能力(healing)。

華安醫學研發的巴金森氏症「口服藥」，不同於現行療法的多巴胺療法方式，而是創新手段 - 「抗α-synuclein蛋白質聚集」，藉由ENERGI提高細胞內ATP、細胞能量ATP，作為生物助溶劑(hydrotrope)功能，減少蛋白質堆積，目前動物實驗得到令人振奮的數據證實可反轉巴金森氏症之症狀。以2022年巴金森氏症的市場為58.7億美元，全球患者高達千萬人以上，預計在2030年，市場規模將超過121.5億美元。

華安醫學除了巴金森氏症外，包含原理類似的阿茲海默症等症狀，也正積極規劃中。華安醫學除了巴金森氏症外。現在還有兩大明星新藥，一個是糖尿病足潰瘍外用凝膠，另一個是防止異常性落髮的外用液劑。

授權日商田邊製藥拓展商機

糖尿病足潰瘍外用凝膠新藥已經進入美國、台灣臨床三期，預計2025年解盲。最更重要的是沒有副作用同時可加速糖尿病足傷口癒合，此新藥若在2026年上市，前七年預估市佔率達10％，市佔金額將逾40億美元。

在異常性落髮外用劑，目前正準備進入臨床三期試驗。華安醫學藉由創新應用機制，就是抗細胞老化來快速防止落髮，適用雄性禿與女性異常性落髮。

華安醫學已取得的孤兒藥症，是針對遺傳性表皮分解性水皰症(俗稱的泡泡龍)，藥品可加速泡泡龍患者傷口癒合，臨床二期試驗準備中。

運用AI加速轉譯舊藥新用商機

此外，華安醫學的ENERGI平台進行中的AI (人工智慧)，是藉由AI來「老藥新用」，就美國FDA核准的1,700多種藥當中，都已被證明安全無虞，由AI找出主要使用治療疾病之外的其他病症，透過華安醫學獨特的「轉譯」能力，將可快速縮短新應用的研發時程。

華安醫學(6657)是以生醫智財開發為發展導向的生技上市公司，將持續應用ENERGI平台，並專注運用獨特的ENERGI藥物平台發展新藥，啟動細胞自癒機制，為困難疾病治療找到新的方向，改善全體人類當年齡漸長時 可以「活得久也活得好」做出貢獻。

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