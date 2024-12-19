ASIC需求旺! 誰拿了輝達的金鏟子?!

◎錢冠州 CSIA/CFTA

過去兩年，在AI發展浪潮之下，最大受惠者是屬於『賣鏟子』的輝達，輝達的AI晶片，昂貴而且產量稀缺，不足以供應全市場需求，過去兩年輝達AI伺服器最大的買家為四大雲端業者，Google、亞馬遜（AWS）、微軟、臉書母公司Meta等4大雲端服務供應商，但是這四大雲端供應商也都積極投入研發自研AI晶片，以降低對於輝達的依賴! 這時，特殊應用晶片(ASIC)就為主要受惠者，博通(Broadcom)，博通公佈了強勁的第四季財報和一月的指引，特別是博通(AVGO)AI營收從2023年的38億美元增長到2024年的128億美元，顯然AI晶片正成為此類IC設計公司業績推動的主要動能之一! 其在12/15的股價在財報公告後大漲24%以上。

為何ASIC再度成為焦點? ASIC(特殊應應積體電路)是針對特定應用的需求所設計的專用晶片，例如過往在挖礦領域，「比特幣挖礦晶片」便是其中之一。隨著近年AI興起，輝達GPU在運算算力上具備強大的優勢，但是隨著AI應用的多樣化及更為專業化，ASIC則可以根據各種任務而進行訂製及優化，例如，AI在大語言模型的訓練與推論上，可實現更高的運算效率及較佳的能耗表現，並且在大量導入應用之後，成本也比僅運用輝達GPU相對低廉。

美股的ASIC兩大龍頭即博通與邁威爾，那麼台灣的ASIC概念股有哪些呢? 其中之一就是近期股價從低檔轉強的世芯-KY(3661)，自先前的亞馬遜(AWS)展出自主研發的數據中心伺服器，以及AI晶片Trainium2後，市場熱度開始聚焦在這些大型CSP大廠在ASIC上的研發進度，而這些大型雲端業者欲降低輝達在AI發展上的影響力顯而易見，那麼，與ASIC發展相關的IC設計業者就具備基本面向上成長的潛力! 世芯-KY(3661)股價也正從長線低檔區開始轉強，在經過近半年以來的打底，當前已經是底部型態明確，而近期外資與投信的買進力道轉為積極，股價則開始突破底部型態向上攻擊。

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