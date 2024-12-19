AI+遊戲機加持的二刀流黑馬：鴻準

◎賴建承CSIA

時序步入2024年年底，近期指數雖然波動不大，不過中小型股強弱相當明顯，雖然有作帳拉抬的，但更多是結帳獲利了結，造成OTC指數殺破年線，突顯內資、大戶、主力、壽險等保守心態，不過筆者認為，這一波遭無情下殺的中小型股，反而可以趁機撿便宜，加上2025年1月7日至10日，CES展在美國拉斯維加斯將盛大登場，這是世界規模最大、影響力最廣的消費電子產品展，本次焦點包括：AI、AIPC、電腦多媒體、智慧家庭、有線無線通訊設備、物聯網、電玩、汽車電子、穿戴式裝置、機器人、無人機等，研判將替短線低迷之中小型股帶來反攻契機。

任天堂Switch 2加持，營收年增2倍

鴻海集團旗下機殼廠鴻準(2354)，目前主要分為遊戲機、散熱模組、機殼、其他等4大產品線，Q3營收202.25億，季增49.84%，為近1年高，稅後淨利9.69億，季增12.11%，EPS0.69元，為今年高點，累計前三季稅後淨利26.83億，EPS1.9元，表現並不理想。

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