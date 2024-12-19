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AI+遊戲機加持的二刀流黑馬：鴻準

聯合新聞網／ 萬寶週刊

AI+遊戲機加持的二刀流黑馬：鴻準

◎賴建承CSIA

時序步入2024年年底，近期指數雖然波動不大，不過中小型股強弱相當明顯，雖然有作帳拉抬的，但更多是結帳獲利了結，造成OTC指數殺破年線，突顯內資、大戶、主力、壽險等保守心態，不過筆者認為，這一波遭無情下殺的中小型股，反而可以趁機撿便宜，加上2025年1月7日至10日，CES展在美國拉斯維加斯將盛大登場，這是世界規模最大、影響力最廣的消費電子產品展，本次焦點包括：AI、AIPC、電腦多媒體、智慧家庭、有線無線通訊設備、物聯網、電玩、汽車電子、穿戴式裝置、機器人、無人機等，研判將替短線低迷之中小型股帶來反攻契機。

任天堂Switch 2加持，營收年增2倍

鴻海集團旗下機殼廠鴻準(2354)，目前主要分為遊戲機、散熱模組、機殼、其他等4大產品線，Q3營收202.25億，季增49.84%，為近1年高，稅後淨利9.69億，季增12.11%，EPS0.69元，為今年高點，累計前三季稅後淨利26.83億，EPS1.9元，表現並不理想。

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比台積電更值得買的半導體股：創意

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巴金森氏症、阿茲海默症等神經退化疾病幾乎等於不治之症，華安醫學(6657)近年來打造ENERGI(小分子藥物)藥物研發平台，藉由提升細胞能量，治療疾病的小分子新藥，強化自癒能力，針對巴金森氏症已準備進入臨床一期試驗中，將有機會為神經退化相關疾病治療跨出一大步，造福更多病友。

ASIC需求旺！誰拿了輝達的金鏟子？！

過去兩年，在AI發展浪潮之下，最大受惠者是屬於『賣鏟子』的輝達，輝達的AI晶片，昂貴而且產量稀缺，不足以供應全市場需求，過去兩年輝達AI伺服器最大的買家為四大雲端業者，Google、亞馬遜（AWS）、微軟、臉書母公司Meta等4大雲端服務供應商，但是這四大雲端供應商也都積極投入研發自研AI晶片，以降低對於輝達的依賴!

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法人大回補的AI伺服器

台股12/5漲到23387，自此開始回檔，但是每急跌就有特定的買盤，反過來一急拉就有特定的賣壓，如12/16高點漲到23264收23039，留下225上引線，台股到此不容易大漲也不容易大跌.....

投信作帳、高階銅箔基板雙題材─台燿

根據芝加哥商品交易所FedWatch顯示，目前Fed在12月降息一碼的機率高達96.7%，但展望2025年，儘管市場預期Fed將繼續降息，但就業市場及川普關稅政策可能使通膨易漲難跌，降息步伐可能放緩，美債殖利率走高，壓抑美股4大指數，不過博通(Broadcom)近期在AI領域取得顯著進展，最新一期財報顯示AI營收大增220%，12/13股價飆漲24%，收於224.8美元，市值首次突破1兆美元，顯示AI仍是選股主流，光通訊、銅箔基板、散熱、BBU等族群合理輪動。

市場若要降低輝達依賴需聚焦這產業！

台股上周五(12/13)總算結束日K連六黑、收出小紅K，但是收盤最後還是收跌26.32點，收在23020.48點，不過加權指數能夠連續兩天仍是收復站在23000點關卡之上，仰賴的還是台積電與聯發科的穩盤，近期大多數個股還是呈現下跌家數多於上漲家數以及黑K家數大於紅K家數的空方盤面結構現象、並非好事。

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