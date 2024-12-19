法人大回補的AI伺服器

◎黃清照CSIA

台股12/5漲到23387，自此開始回檔，但是每急跌就有特定的買盤，反過來一急拉就有特定的賣壓，如12/16高點漲到23264收23039，留下225上引線，台股到此不容易大漲也不容易大跌，不容易大跌主因高價的聯發科、嘉澤、緯穎、大立光、智邦、達電、瑞昱、群聯、材料、力旺、川湖、世芯、創意…等，有十幾檔高價股走多，這代表市場最有錢的主力有10幾個作多，所以盤勢雖有外資及內資摜壓，但低檔也有支撐，可是我認為此波跌到22946~22846優質股：AI伺服器 (台燿、台光電、金居、貿聯、國巨、光寶科、健鼎、金像電、矽格、台星科、日月光、聯茂…)及優質車電(定穎、耿鼎、東陽、堤維西、胡連、朋程、信邦、興勤、帝寶、立隆、佳邦…)及大陸消費股的淘帝、金麗、大洋KY、百合KY…及業績股的華通、亞光、原相、長榮、陽明、長榮航、裕民、正德、臻鼎就會出現好買點，但最壞有可能會跌到22750~22629才落底，時間點可能在12/23~24，之後12/25起我認為就會展開一波上漲行情。

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