市場若要降低輝達依賴需聚焦這產業！
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◎張文赫 CSIA
台股上周五(12/13)總算結束日K連六黑、收出小紅K，但是收盤最後還是收跌26.32點，收在23020.48點，不過加權指數能夠連續兩天仍是收復站在23000點關卡之上，仰賴的還是台積電與聯發科的穩盤，近期大多數個股還是呈現下跌家數多於上漲家數以及黑K家數大於紅K家數的空方盤面結構現象、並非好事。
外資近日也頻頻賣超、連續四天皆為賣超，截至12/13為止，外資期貨未平倉空單已來到4.2萬口、目前為42161口淨空單；由於台股依然無法有效站穩5日線與10日線，櫃買指數不但未站回月線、反倒連下方的年線也摜破，台股目前恐怕下跌壓力未除、已有指數破線格局；選股主流已有變，短線上超高價股是多頭的最後堡壘、也會是主力在年底前搶賺紅包的壓箱寶。
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