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周KD交叉且低估的矽光子

聯合新聞網／ 萬寶週刊

周KD交叉且低估的矽光子

◎黃清照CSIA

大盤在11/29的低點22055上漲到高點的23387，一下子漲了約1300點，短線需要進行整理，預估拉回整理的底部在23000 ~22850，可是(A)優質低估的AI伺服器(台燿、台光電、金居、貿聯、國巨、光寶科、健鼎、金像電、緯創、廣達、閎康、矽格…)及優質車電(定穎、耿鼎、東陽、堤維西、胡連、朋程、信邦、興勤、帝寶、立隆、佳邦…)及大陸消費股的淘帝、金麗、大洋KY、百合KY…及業績股的瑞儀、華通、亞光、原相、材料、瑞昱、群聯、聯電、長榮、陽明、長榮航、裕民、正德、致新、義隆電、聯陽…在23000附近就可先切入，甚至有些股票底部還會墊的更高，四大高估股：機器人、重電股、矽光子、部分設備股，跌深也會反彈，但是反彈到某一程度宜減碼，把資金移到(A)布局。

優質且周KD剛交叉的矽光子飆股：台星科

台星科前三季EPS 4.68元，10~11月營收分別為3.547、3.809億較9月的3.418大成長，估明年切入矽光子會開花結果業績會更進一步的跳升。

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