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航運低檔大爆發!陽明(2609)帶頭衝

聯合新聞網／ 萬寶週刊

航運低檔大爆發!陽明(2609)帶頭衝

◎錢冠州 CSIA/CFTA

超低本益比及超高股息概念開始發威，航運股族群開始走出轉強行情，高股息ETF如0050及0056等增持或加入貨櫃股如長榮(2603)及陽明(2609)等，市場開始青睞高股息題材，而高股息標的通常也代表股價長線低檔區，這類股票更適合現階段行情高檔震盪的時刻，買得安心抱著也放心，另外，中東情勢也再度出現變數，敘利亞等政局變數就直接牽動紅海危機的不確定變數，那麼對於航運族群來說，就又會大幅增加未來報價上漲的預期心理，以航運供需結構來看，過去三年供貨於求的狀況明顯，但是到了2025年，航運供過於求的缺口將縮小到3%以內，而如果紅海危機會影響到全球運力達10%來看，明年航運運力將轉變為供不應求的優勢，那麼股價將走出大波段行情就非常有機會囉。

AI伺服器相關零組件及台積電週邊族群還是科技類股中要注意的方向，在當前量縮的環境來說，台積電不容易走出突破行情，而Nvidia近期股價也在整理行情，但AI相關的題材中小型股則可繼續留意，其中仍以矽光子相關股最具有代表性，華星光(4979)大漲過後進入強勢整理，震盪拉回在十日線或月線附近，就又注意中長線支撐來臨。

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