比台積電更值得買的半導體股：創意

◎賴建承CSIA

台積電先進製程不斷推進，2奈米也已開始裝機，預計2025年開始量產，同時AI雲端的佈建也如火如荼地展開，包括微軟、亞馬遜、臉書、谷歌等建置雲端需求大爆發，加上終端應用的PC、手機陸續導入AI功能，甚至車用、醫療、工業領域也開始與AI結合，這除了對AI晶片需求提升外，相關IC設計的應用也雨露均霑，研判ASIC與矽智財(IP)之需求將暴增。由於各雲端服務大廠、AI發展商對於ASIC的開發案能見度高，包括AI加速器、客製化推論晶片，AI伺服器工程層級的技術支援等，都是台灣ASIC廠的強項，將替創意(3443)、智原(3035)與世芯-KY(3661)等帶來龐大商機，2025年業績成長不容小覷。

創意新產品加持，2025年恢復成長

世芯-KY(3661)今年前3季EPS58.43元，近期在法人買盤回籠下，股價已悄悄打出頭肩底，雖然年線反壓在前，不過在MACD回到零軸以上，柱狀圖持續翻紅下，多頭趨勢已經扭轉，而世芯-KY(3661)股價的走揚將帶動比價效應。

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