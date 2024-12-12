三溫暖震盪行情，轉往個股表現！

◎張文赫 CSIA

台股近期二週的走勢算是大洗三溫暖，之前一週才大跌-641.82點並跌破所有均線，這週馬上就大漲930.77點、並收復所有均線了，一來一往會讓人一時無所適從；期間台積電也從跌破千元到重返1080元、並且帶領指數上演一波千點反攻行情，說是完全依靠台積電帶領指數上攻並不為過。

不過期間除了台積電等權值股有所表現之外，漲勢卻過度集中在少數幾檔矽光子與BBU備用電源的題材股上頭，這邊要留意物極必反的過熱拉回修正的短線追高風險；大盤即將進入12月中下旬，若無特定利多的刺激之下，指數暫時在短線已有千點漲勢之下，陷入漲多休息的震盪機率較大，雖然高價股的資金近期有回來的跡象、但短線個股輪動快速，依然要慎選來操作，交由個股表現，指數需要休息一下再攻，超高價股仍然強勢，可要好好跟上操作腳步。

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