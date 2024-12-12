摺疊手機迎旺季 11月營收創高績優股─兆利
摺疊手機迎旺季，11月營收創高績優股─兆利
◎王榮旭 CSIA/CFTA
南韓出現「當充戒嚴」，也造成金融市場波動，韓國股市其實今年以來表現就不是很好，再加上政治的動盪，短線韓國股市，目前來看似乎看不到有很好表現的空間，面板、記憶體、晶圓代工，特別是在高階晶圓代工，台股有望迎來熱錢避險，還可帶動半導體業轉單效應。
美國上週五公布就業報告優於預期，有望推升美國12月降息1碼機率，有利科技股向上，而台股外資年底即將放耶誕假期，到年底應都會呈現低量狀態，指數沒太大向上空間，會以個股表現為主，尤其近期陸續公布11月營收，資金在年底點火中小型股票，大型股就不會是重點。
兆利(3548)近期受惠於中國摺疊手機大廠新機效應，11月營收10.03億創歷史新高，月增51.9%，年增16.6%，累計今年1~11月營收84.75億，年增13%，Q4營收可望創下今年單季新高，加上時近陸系手機新機發表高峰期，不僅本月上市發表的新機種進入量產高峰，多款舊機種亦同步迎來加單需求，並重新放量，各機種產能滿載並出貨暢旺，一舉為本月營收寫下歷史新高。
【本文未完，更多精彩內容請見萬寶週刊1624期，訂購專線：02-6608-3998】https://www.marboweekly.com.tw
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言