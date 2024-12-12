摺疊手機迎旺季，11月營收創高績優股─兆利

◎王榮旭 CSIA/CFTA

南韓出現「當充戒嚴」，也造成金融市場波動，韓國股市其實今年以來表現就不是很好，再加上政治的動盪，短線韓國股市，目前來看似乎看不到有很好表現的空間，面板、記憶體、晶圓代工，特別是在高階晶圓代工，台股有望迎來熱錢避險，還可帶動半導體業轉單效應。

美國上週五公布就業報告優於預期，有望推升美國12月降息1碼機率，有利科技股向上，而台股外資年底即將放耶誕假期，到年底應都會呈現低量狀態，指數沒太大向上空間，會以個股表現為主，尤其近期陸續公布11月營收，資金在年底點火中小型股票，大型股就不會是重點。

兆利(3548)近期受惠於中國摺疊手機大廠新機效應，11月營收10.03億創歷史新高，月增51.9%，年增16.6%，累計今年1~11月營收84.75億，年增13%，Q4營收可望創下今年單季新高，加上時近陸系手機新機發表高峰期，不僅本月上市發表的新機種進入量產高峰，多款舊機種亦同步迎來加單需求，並重新放量，各機種產能滿載並出貨暢旺，一舉為本月營收寫下歷史新高。

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