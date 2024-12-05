矽光子+美國產地概念!華星光(4979)向上衝

◎錢冠州 CSIA/CFTA

台積電(2330)拉回至季線開始有整理完畢的訊號，十二月初呈現出量轉強的態勢，頗有走出帶動台股再度向上的契機! 那麼從年底開始到明年初農曆年之前搭上資金行情再度推高台股就有機會，而當台積電帶頭攻擊，半導體周邊產業更值得期待，其中以具備美國產地的矽光子概念股最有股價潛力，矽光子族群在整理過後也出現族群轉強的訊號，聯亞(3081)挑戰盤整格局上緣壓力區，一旦出現帶量突破的訊號，就又有走出波段行情的機會! 指標股聯鈞(3450)我認為會受產業的領先股，在去中化趨勢持續之下，2025年光通訊產品動能明確，而自2025年起，隨AI及HPC應用到超大寬平網路的需求，雲端伺服器、交換器及光纖持續升級，其400G網路交換器往800G交換器升級趨勢帶動之下，將驅動產品單價及毛利向上提升，帶來股價中長期動能，具備美國產地概念的則以華星光(4979)、環宇-KY(4991)及IET-KY(4971)為指標，華星光(4979)為美國電信基礎建設及資料中心概念，手握Marvell矽光子訂單，IET-KY(4971)具備美國製造BABA法案概念股，並且切入航太產業供應鏈，股價具備低檔向上的成長潛力。

【本文未完，更多精彩內容請見萬寶週刊1623期，訂購專線：02-6608-3998】https://www.marboweekly.com.tw