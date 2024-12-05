智邦第二網通股：中磊

◎賴建承CSIA

川普尚未就任，似乎對於中國已開始研議多項對抗策略，近期更以國安為由，防堵中國矽光子與光通訊業者，台灣廠商可望獲得轉單效應。而美國早已推出420億美元的寬頻基礎建設計畫，目標在2030年前讓所有美國家庭都能快速上網，隨著中貿易戰升溫，台網通廠也可受惠轉單，包括電信設備商、5G、低軌衛星等設備業績看俏。而網通股龍頭智邦(2345)近日股價已創下722元的歷史新高，研判將可帶動以銷往美國為主的網通股之比價效應，包括華星光(4979)、波若威(3163)、上詮(6285)、仲琦(2419)、神準(3558)、正文(4906)、中磊(5388)、啟碁(6285)、明泰(3380)等均不容小覷。

中磊全球布局完整，2025年恢復成長

電信寬頻設備大廠中磊(5388)，Q3營收134.6億，季減2%、年減14%，低於市場預期，主因網通市況不佳造成客戶延緩拉貨，不過第三季毛利率提升至17.99%，稅後純益5.46億，季增0.2%，累計前三季稅後純益為17.7億，較去年同期成長4.6%，EPS6.02元。隨著高速網路普及與AI相關應用蓬勃發展，各國積極提升網路基礎建設，中磊將發揮全球布局優勢，透過台灣、菲律賓、印度、墨西哥及中國等五大生產基地，提供客戶即時之需求。此外，目前客戶庫存水位已低，加上Wi-Fi 7、DOCSIS 4.0規格升級新產品推出與10G PON滲透率提高，同時車聯網、電網產品出貨增溫，配合美國BEAD法案於各州已陸續獲得批准，研判中磊2025年業績將可恢復成長。

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