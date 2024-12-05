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AI且工廠在美避開關稅的潛力股

聯合新聞網／ 萬寶週刊

AI且工廠在美避開關稅的潛力股

◎黃清照CSIA

上期告知台股跌到22580~22480且KD低檔應是落底，但殺低到11/29的22055使KD現牛背離(參考圖中KD指標)，結果短短兩天就從22050大漲到23027，要現牛背離更會上漲，底部已現我判斷上檔空間不要設限，至少有13天上漲，目前道瓊、納達最強勢，但同樣受關稅影響德國居然創新高，川普威脅全球課關稅上期告知只是談判伎倆，結果上海A股、香港都領先大跌已反映利空，我認為股市已落底，從公布10月PMI 50.3優預期及工業企業利潤降幅大幅收斂17.1%，及百城新屋房價漲幅2.4%，扭轉過去大幅年減，港陸在2025年我認為會是全球股市漲幅最大，滬深2X及消費股(淘帝、百合KY、金麗KY、大洋KY、南僑會有大行情)。台灣AI伺服器(台光電、台燿、國巨、貿聯、奇鋐、雙鴻、金居、矽格、閎康、勤城、光寶科、健鼎、金像電及車電受益台幣貶值的耿鼎、定穎、東陽、堤維西、立隆、佳邦、帝寶…)拉回都是買點。

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