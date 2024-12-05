年底搶紅包選股竟還有奇兵！

◎張文赫 CSIA

準備進入今年最後一個月的行情，11月加權指數共收跌557.93點、幾乎完全是由近一週的跌點所貢獻，因為這一週的跌點就有641.82點，外資法人累計一週共大賣1015億，加權指數收在22262.5點、日K連四跌。但過往12月台股的上漲機率最高、漲幅也相對最大，往往在年底會有搶賺一波的紅包行情，接下來應至少有反彈到季線之上的機會，所以剩下的只要鎖定有機會表現的主流類股即可。

以產業題材來說，矽光子族群已經成為市場上的主流股，矽光子技術成為高速傳輸和光學傳輸的關鍵技術，相關的光電產業無不競相投入，若能搭上矽光子聯盟這個題材，有望年底前還能搶賺紅包行情！

一檔個股在準備起漲前，往往都會有｢量先價行｣的成交量滾量表態的狀況，會分別以價(漲停或大漲)或量(放量)來吸引市場的關注，因此在還沒有出現價量的表態之前，都可以暫時無視，畢竟成交量能太小很難操作、也會有面臨流動性風險。

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