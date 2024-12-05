WIFI7新規格迎轉機─立積

◎王榮旭 CSIA/CFTA

美股科技股表現理想，英特爾執行長季辛格「被退休」的效應發酵，市場認為英特爾未來應會把更多產品交給台積電代工，台積電ADR強漲逾5%，加上美超微大漲，輝達收紅，有助台股續攻。台股上週一度回測2萬2大關，隨著外資賣壓減輕甚至由賣轉買，台股得以連續反彈，由於已進入12月，年底接近外資長假期間，大盤量能預估不會太大。指數已脫離底部危險區回到箱型區間，後續成交量能否補上是觀察重點。如果繼續補量，大盤指數往2萬4或更高位置突破是有可能，不過12月因季節性關係，主軸往往在中小型股，更有表現的機會。

WiFi射頻元件供應商的立積(4968)今年Q3因中國電信客戶庫存調整，產品組合轉差，單季EPS -0.19轉虧，Q4因客戶力道尚未回溫，歐美電信客戶成長速度不如預期，預估獲利仍在損益兩平之間，不過全球電信經歷了約五個季度的庫存調整後，需求逐漸回升，各平台開始升級至Wi-Fi 7方案。美系與台系客戶加速導入立積(4968)產品，市佔率有望超越Wi-Fi 6時代。

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