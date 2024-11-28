聯鈞、長榮! 整理完畢向上前進

◎錢冠州 CSIA/CFTA

台股持續在月季線附近盤堅向上，OTC指數則繼續往月線壓力測試! 外資則持續壓抑指數，所以包括台積電(2330)及廣達(2382)等權值股仍在整理，但是，中小型題材股及低檔的產業股仍具備活力，AI伺服器衍生的電池模組題材繼續保持強勢，順達(3211)及新盛力(4931)等繼續走強，業績股表現也仍然亮麗，台光電(2383)等在法人買超下從低檔翻揚! 矽光子族群在整理過後也出現族群轉強的訊號，聯亞(3081)挑戰盤整格局上緣壓力區，一旦出現帶量突破的訊號，就又有走出波段行情的機會! 指標股聯鈞(3450)我認為會受產業的領先股，在去中化趨勢持續之下，2025年光通訊產品動能明確，而自2025年起，隨AI及HPC應用到超大寬平網路的需求，雲端伺服器、交換器及光纖持續升級，其400G網路交換器往800G交換器升級趨勢帶動之下，將驅動產品單價及毛利向上提升，帶來股價中長期動能。

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