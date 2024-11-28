矽光子2025年大爆發受惠股：眾達-KY

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矽光子2025年大爆發受惠股：眾達-KY

◎賴建承CSIA

台積電繼帶領「SEMI矽光子產業聯盟」成軍後，日前又宣布與Ansys合作，將攜手微軟、輝達等共同推進矽光子技術的發展，藉以加速矽光子元件的模擬與分析。畢竟CPO(共同封裝光學元件)，是將光引擎模組和交換器晶片整合一起，能節省30%功耗、降低40%成本，並提升傳輸密度，節省資料中心內部空間，CPO的主要應用在資料中心和雲端運算、高效能運算、5G通訊、AI、光網路等，故將是半導體兵家必爭之地。而美國更以國安為由，防堵中國矽光子與光通訊業者，台灣廠商可望獲得轉單效應，故讀者可趁本波壓回密切留意。

Marvell價格喊漲，華星光受惠深

由於矽光子是2025年的大成長產業，研判相關指標股仍是市場追逐焦點。CPO封裝的聯鈞(3450)、訊芯-KY(6451)；CPO測試介面的旺矽(6223)；交換器板材的台燿(6274)；CPO設備的波若威(3163)；光纖陣列/連接器上詮(3363)、光聖(6442)；光通訊模組的華星光(4979)、眾達-KY(4977)等均是焦點。隨著全球對加速運算與AI的需求激增，美國網通與光通訊大廠Marvell將持續加大創新與投資力道，日前更表示將於2025年1/1起對全產品線調漲價格，這波漲價潮將為台灣光通訊產業帶來連鎖效應，其中華星光(4979)作為Marvell的重要供應商，且積極投入800G光收發模組、共同封裝光學元件(CPO)的研發，在技術上具有領先優勢，有機會受惠。華星光前3季EPS2.71元，近期法人買盤回歸，股價也站上所有均線，10/15頸線守穩，多頭力道可期。

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