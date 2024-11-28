擁三大利多且進入旺季的車電股

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擁三大利多且進入旺季的車電股

◎黃清照CSIA

上期告知台股跌到22580~22480應該是落底的底部區，且KD已經修正到低檔，投資人逢低敢買，目前從11/21的22490上漲到11/25的高點23172由於漲幅過劇所以短線會做拉回，但拉回來是好事，且用輪漲的趨堅格局而不是急漲，使盤勢進行比較良性且漲勢會延續的比較長，而受川普定會對全球課關稅負面影響，投資人採取穩扎穩打而非急燥的策略對盤勢發展是好的。課關稅是一體兩面，且課關稅的費用負擔不外乎是出口商、進口商、消費者，依據過去的經驗，消費者及進口商負擔比率會很高，如對大陸高喊課60%，我認為不會課那麼高，這是談判策略性應用，對大陸有一定的負面效應，但這是七傷拳，同樣美國也會受害，因會轉嫁給消費者、進口商，所以會引發通膨，然對大陸以外的國家課10~20%關稅，我認為幾乎可以轉嫁給進口商及消費者，對台股影響是有但極微。另美國受益未來降稅、道瓊過關斬將創新高，納達在AI伺服器的輝達、META、谷歌、微軟、甲骨文及電動車的特斯拉維持高姿態整理且有持續創新高股，這對稱到今年明年業績最好的AI伺服器如台光電、貿聯、台燿、勤誠、緯創、廣達、鴻海、台積電、健鼎、光寶科、金像電、金居、矽格…及車電的堤維西、東陽、耿鼎、定穎、興勤、胡連、乙盛…及業績股的日電貿、立敦、富鼎、尼克森、瑞昱、聯詠、群聯、瑞儀、材料、營邦…都是逢低可布局標的，另外低基期股從11下旬到明年3月在作夢行情下有一波行情。

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