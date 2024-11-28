鎖定年底集團作帳行情，穩扎穩打！

◎張文赫 CSIA

在結束美國總統大選以及公布第三季財報，還有包括輝達財報也公布之後，市場目前到年底之前的集團作帳行情還是持續，短線上除了金仁寶集團已經明顯發動之外，上周末(11/22)甚至包括連大同集團發動蠢蠢欲動了，大同、大世科、精英都大漲，年底前暫時先鎖定集團股來擇強操作，包括鴻海集團、國巨集團、華新集團、聯電集團、中美晶集團等可以觀察的對象。

台股上週行情並不大，整週大概只有500點的波動、整週上漲+161.55點，期間回測二次季線都有守住、最後也站上5日線與10日線，接下來在美股守穩5日線之下，應該有望繼續往上去反彈測試月線；原本近期最為弱勢的是櫃買OTC指數，本來一路下探年線，但從上週二開始就率先止穩站回5日線，帶領強勢股續強，原本的多方強勢股例如神達、順達也一路創高走高，這二檔都是二週前我們在週刊裡的選股、現在都成了飆股。

【本文未完，更多精彩內容請見萬寶週刊1622期，訂購專線：02-6608-3998】https://www.marboweekly.com.tw