CPO光通訊潛力股─華星光

◎王榮旭 CSIA/CFTA

11月以來大盤仍跌141點，外資調節近2000億，不過內資護盤力道強勁，在八大公股、投信法人及大戶的護盤下，成功抵禦外資賣壓，主導盤勢走勢；未來若外資能回補，對台股勢必能達到加分效果。指數因外資在期貨新增超過6000口空單，台股現貨轉賣，指數目前停滯在2萬3大關前來回整理，但櫃買跌到年線出現強勁反彈，時間來到年底，作帳與作夢行情同步啟動。

台積電登高一呼，與日月光合作推動矽光子聯盟，相關合作夥伴也浮出檯面，矽光子技術不僅可應用於資料通訊，還可拓展至物件感測、AR/VR、光達等領域，預計在2026年將其整合至CoWoS先進封裝中，實現共同封裝光學元件 (CPO)，有望大幅提升 AI 晶片效能並降低能耗，光通訊廠廠華星光(4979)與美國網通晶片大廠邁威爾(Marvell)緊密合作，公司投入800G光收發模組未來發展動能、題材均受值得留意。

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