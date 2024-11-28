CPO光通訊潛力股─華星光
CPO光通訊潛力股─華星光
◎王榮旭 CSIA/CFTA
11月以來大盤仍跌141點，外資調節近2000億，不過內資護盤力道強勁，在八大公股、投信法人及大戶的護盤下，成功抵禦外資賣壓，主導盤勢走勢；未來若外資能回補，對台股勢必能達到加分效果。指數因外資在期貨新增超過6000口空單，台股現貨轉賣，指數目前停滯在2萬3大關前來回整理，但櫃買跌到年線出現強勁反彈，時間來到年底，作帳與作夢行情同步啟動。
台積電登高一呼，與日月光合作推動矽光子聯盟，相關合作夥伴也浮出檯面，矽光子技術不僅可應用於資料通訊，還可拓展至物件感測、AR/VR、光達等領域，預計在2026年將其整合至CoWoS先進封裝中，實現共同封裝光學元件 (CPO)，有望大幅提升 AI 晶片效能並降低能耗，光通訊廠廠華星光(4979)與美國網通晶片大廠邁威爾(Marvell)緊密合作，公司投入800G光收發模組未來發展動能、題材均受值得留意。
【本文未完，更多精彩內容請見萬寶週刊1622期，訂購專線：02-6608-3998】https://www.marboweekly.com.tw
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言