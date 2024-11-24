晟德力挺政府打造健康台灣 獲衛福部頒獎表揚

聯合新聞網／ 萬寶週刊

晟德力挺政府打造健康台灣 獲衛福部頒獎表揚

參與「新優化兒童醫療照顧計畫」 獲准專案委託製造小兒心衰竭用藥

撰文/陳澤樂

衛福部於11月19日舉辦「113年度優化兒童醫療照護計畫成果發表會」，晟德大藥廠積極參與政府力推之「新優化兒童醫療照顧計畫」，並獲准專案委託製造小兒心衰竭用藥，榮獲頒獎表揚，由總經理許瑞寶先生代表受獎。晟德表示，作為臺灣市佔率最大之兒科專業水劑藥廠，研發團隊持續專注強化兒童重難罕症照護，全力支持優化臺灣兒童醫療照護，也呼籲全民關注兒童健康，共同守護孩子健康成長！

晟德指出，衛福部積極優化兒童醫療照護，「新優化兒童醫療照護計畫」全面覆蓋了從懷孕到兒童成長的各個階段，多管齊下，成果斐然！以水劑起家的晟德，兒科水劑在台灣獨占驁頭，市占率高達7成，面對少子女化衝擊，晟德今年度獲准專案委託製造小兒心衰竭用藥，期望發揮兒科用藥研發專業優勢，協助醫師用藥，讓寶貝們健康、快樂地成長。

晟德獲准專案委託製造之「心寧寶 Cen-Capto」，為小兒心衰竭用藥，此水劑劑型藥品，可依病童體重精準給藥，改善症狀，滿足兒科族群精準醫療需求並提高小兒用藥安全。

晟德強調，力挺賴清德總統「健康台灣」之願景規劃：讓人民健康、讓國家更強、讓世界擁抱臺灣；未來將積極參與衛福部力推之「2025至2028年優化兒童醫療照護計畫」，持續精進兒童用藥安全，協助醫療體系與公衛體系以落實與強化以兒童為中心的初級照護與健康管理為目的，提升幼兒整體健康照護。

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