航運即將迎來供不應求大行情!

◎錢冠州 CSIA/CFTA

貨櫃三雄前三季獲利全面看好，長榮(2603)前三季獲利達50元以上，陽明(2609)及萬海(2615)獲利也相當亮麗，那麼航運低本益比將成為市場震盪之下的低檔保護傘，波段股價有機會走出震盪向上的走勢，而高殖利率綠具備長期吸引力，散戶吃豆腐時刻到了！由於台股ETF年底換股潮即將啟動，影響資金超過2兆元，12月啟動換股的包含元大台灣50(0050)、元大高股息(0056)、群益台灣精選高息(00919)等共10檔，那麼預估年底之前，投信等法人買盤將逐步進場，預估航運股將走出穩步向上的走勢居多!

2025年的航運報價有機會走出翻轉向上的行情，以航運研究機構的數據來看，Alphaliner今年預估供給9.8%，需求3%，供需缺口達6.8%，但2025年來看，供給增加5.1%，需求仍保持增加2.5%，供需缺口已經大幅收斂至2.6%，然而，這還沒計算紅海危機造成的長期影響! 歐洲線佔全球運力約30%，若紅海維持持續影響蘇伊士運河的運力，那估計對於全球運力減少將達10%左右，那麼，2025年航運就可能出現供不應求的現象! 這樣是航運股最指標的基本面題材。

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