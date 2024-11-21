坐擁三大優勢的AM組件：東陽

◎賴建承CSIA

電動車巨頭特斯拉執行長馬斯克，對川普競選時大舉投入，預期馬斯克政策影響力增加，尤其是在特斯拉股價大漲，市值突破1兆美元後，除了帶動電動車概念股走揚外，馬斯克還樂觀預估，2025年汽車銷售有機會成長20~30%。此外，即將步入旺季的AM市場也不容小覷，畢竟這些AM指標股的業績並不差，配合台幣貶值效應將於第四季發酵，相關的東陽(1319)、堤維西(1522)、耿鼎(1524)、劍麟(2228)、宇隆(2233)、帝寶(6605)等有機會於第四季末轉強。其中AM龍頭老大哥~東陽(1319)在擁有基本面、技術面、籌碼面三大優勢下，股價有機會率先脫穎而出。

東陽前10月EPS7.34元，創下新高

車用AM族群Q3營收普遍淡季不淡，雖然Q3獲利普遍受匯損干擾，不過隨Q4旺季來臨，加上匯損回沖，業績成長可期。受惠美國車險大廠Stare Farm擴大採用AM件，整體AM市場持續成長，今年前3季普遍繳出不錯成績單，其中東陽前三季累計營收186.75億，稅後獲利30.96億，EPS5.23元，已超越去年全年的5.1元。10月不受雙颱襲台造成工作日減少，10月獲利依舊創高，自結10月稅前盈餘4.96億，年增22%，累計前10月稅前盈餘44.34億，年增38%，稅前EPS7.34元，提前締造年度獲利新高紀錄，今年稅後EPS上看7元，本益比僅16倍。

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