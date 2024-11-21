本業獲利大成長的飆股

◎黃清照CSIA

台股從23699下跌以來是受川普對全球課關稅負面效應，所以從23699修正到11/18的22503大跌近1200點，修正到此參考圖一KD處低檔，每次KD達低檔如前兩次都出現大彈升，此次也一樣會做一波上漲行情，擔心川普的課關稅負面效應，則區分出來高本益比：矽光子、重電、機器人、設備股，這些投資人短打或者當沖就好，有賺就跑，但對業績好本益比低於20倍或16倍以下更好的車電(定穎、耿鼎、堤維西、東陽、興勤、胡連、乙盛、立隆、佳邦…) 、AI伺服器(台光電、國巨、台燿、健鼎、金像電、光寶科、緯創、廣達、鴻海、矽格、金居、閎康、信紘科為主、以奇鋐、雙鴻、勤誠、京元電、日月光…為輔)、業績股(長榮、陽明、長榮航、裕民、正德、瑞儀、晶技、聯詠、華碩、嘉澤、營邦、義隆電、聯陽、富鼎、尼克森、立敦…)及低基期金麗KY、淘帝、百合KY、西順、華泰、吉茂、佳百裕…為布局的首選。

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