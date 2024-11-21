選後台股兩樣情 短線強弱有別！
選後台股兩樣情，短線強弱有別！
◎張文赫 CSIA
美國大選後台股近期表現其實已經兩樣情，短線強弱有別，從加權指數與櫃買OTC指數的走勢差別就可以觀察的出來，因為帶頭大哥台積電就已經開始利多不漲。櫃買OTC指數非常疲弱，11月這波反彈連月線都沒站上，更是連一下子就跌破5日線、10日線、月線、季線與半年線這五條均線，一路直探年線。
櫃買指數已經跌破前波9/10的低點位置，大盤在9/12的相對位置是在21000附近，這樣就知道櫃買指數有多弱勢了，中小型股的跌勢可能還會有一大段的下跌空間，所以我們這一段時間一直跟大家提醒短線上我們是偏向空方的操作，我們在每天早上8點40分的精選標的也都是連續3天提供空方的操作標的，目前可以說是大獲全勝！我要在強調一次，空方操作上以當沖或隔日沖為主，但是空方操作難度相當的高、還要注意到有沒有融券的問題，一般投資朋友若沒有老師的專業判斷和盯盤的技巧，千萬不要輕易嘗試，畢竟空方操作都是短期為主。
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