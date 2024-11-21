輝達AI伺服器的封測小尖兵─京元電
輝達AI伺服器的封測小尖兵─京元電
◎王榮旭 CSIA/CFTA
川普勝選帶動美元強彈，不只國際金價一路挨打，美債更是一路弱勢，美國經濟和通膨數據皆強，加上聯準會(Fed)主席鮑爾「不急於降息」的發言持續在市場餘波盪漾，12 月降息 1 碼機率大幅下降，從一周前的 64.6% 和一個月前的 85.5% 降至上周五的 58.4%，美國四大指數全數收低。
無獨有偶，市場又傳輝達Blackwell機架設計出現過熱，恐推延出貨影響客戶，儘管已遭闢謠，但相關供應鏈仍「跌跌不休」，市場觀望氣氛仍濃厚。儘管大盤未穩，但仍有不少AI概念股Q3財報仍交出亮眼成績單，在AI晶片需求強勢帶動下，京元電子(2449)滿手訂單，並且積極擴產，Q3單季EPS 2.03元，不僅創近8季來新高，毛利率也持續維持在35%以上水準。
京元電是台灣半導體封裝和測試的第三大廠，與日月光不同的地方在於，京元電子主要專注於IC測試，提供晶圓測試、後段IC封裝成品測試、晶圓研磨切割等服務，主要營收來源為測試服務。今年在台積電推動CoWoS產能倍增，京元電子長期和台積電、輝達合作，將全力支持客戶訂單需求，新建銅鑼三廠將主要用作測試輝達晶片。
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